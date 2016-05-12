Пекин, 12 мая, 2016, 05:44 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин и король Марокко Мохаммед VI подписали меморандум об установлении стратегического партнерства между двумя странами. Церемония подписания документа состоялась 11 мая в столице Китая.

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«Стратегическое партнерство станет знаковым для развития двусторонних отношений между нашими странами. Подписанный меморандум открывает новые возможности для двустороннего сотрудничества во всех областях», — заявил Си Цзиньпин.

Китайский политик добавил, что Пекин всегда придавал огромное значение развитию отношений с Марокко. Кроме того, власти КНР будут неуклонно поддерживать усилия марокканских властей по поддержанию национальной стабильности, пишет «Жэньминь жибао».

«Китай высоко оценивает приверженность Марокко к политике единого Китая и его поддержку по основным вопросам, связанным со стратегическими интересами КНР», — отметил китайский лидер.

Обе стороны подтвердили принцип уважения суверенитета и территориальной целостности других государств, а также договорились «поддерживать стабильность и мир в регионах, которым принадлежат КНР и Марокко».

Стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве в торговле, энергетике, горнодобывающей промышленности и финансах.