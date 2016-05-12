Анадырь, 12 мая, 2016, 05:42 — ИА Регнум. На Чукотке реконструируют и заменять 10 ветрогенераторов на 43 млн рублей. Об этом АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписало соглашение с ООО «СтройИнвест-Энергия». Проект будет осуществляться на территории опережающего развития «Беринговский» в Чукотском автономном округе. Сумма налоговых отчислений за 10 лет прогнозируется в 8 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Корпорации.

inudgeyou.com Ветрогенератор

«Появление ТОР стимулировало нас к старту проекта, так как по нашим расчетам снизятся операционные затраты на эксплуатацию объектов, а соответственно и риски. Правительство Чукотки и Корпорация оказывают всестороннюю поддержку. Сейчас прорабатывается положение о передаче существующих объектов в наше пользование. Параллельно мы занимаемся поиском поставщика оборудования и решением логистических вопросов. На 3 квартал 2016 года запланированы проектные работы и начало строительства», — рассказал генеральный директор ООО «СтройИнвест-Энергия» Иван Макеев.

Реконструкция ВЭС №1 предполагается в 3 этапа. Постепенно заменят все устаревшие ветрогенераторы на более эффективные — Vestas V27. Они обладают бóльшим КПД и вырабатывают электроэнергию при силе ветра 3−4 м/с. Произведенная электроэнергия будет поступать в поселок Угольные Копи и город Анадырь. В дальнейшем реализация проекта приведет к снижению тарифа на электроэнергию в п. Угольные Копи.

Напомним, «СтройИнвест-Энергия» стал первым резидентом ТОР «Беринговский». «Будущее — за использованием альтернативных источников энергии и реализация подобных проектов отвечает современным тенденциям энергетики», — уверен генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

По словам руководства Корпорации, на участие в ТОР уже поступило 4 заявки на общую сумму 9,258 млрд рублей, которые предусматривают создание более 550 рабочих мест.