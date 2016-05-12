Москва, 12 мая, 2016, 03:25 — ИА Регнум. Россия потратит на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 году более 10 млрд долларов. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексея Сорокина, передаёт «Русская служба новостей».

Дарья Антонова ИА REGNUM Стадион ЦСКА в Москве

Как уточнил Сорокин, указанная сумма включает затраты не только на стадионы, но и на воздушные терминалы. Гендиректор оргкомитета пообещал, что все работы по побготовке чемпионата будут завершены в срок.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу впервые пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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