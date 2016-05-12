Владивосток, 12 мая, 2016, 03:35 — ИА Регнум. В приморском моногороде Дальнегорске на предприятии «Бор», которое было создано на базе обанкротившегося тёзки, остались прежние проблемы. По словам председателя местной профорганизации Сергея Матвеева, руководство пытается дискриминировать деятельность профсоюза, идёт в разрез с Трудовым законодательством, не выплачивает компенсации за неиспользованный отпуск, игнорирует инфляционные коэффициенты. По его мнению, работники в очередной раз были обмануты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

eastrussia.ru «ГХК Бор»

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Как сообщало ИА REGNUM, приморский город Дальнегорск стоит на особом контроле в правительстве Российской Федерации. Населенный пункт относится к числу монопрофильных муниципальных образований с наиболее сложным социально-экономическим положением. Здесь под банкротство за последнее время попали сразу два крупных предприятия: ГМК «Дальполиметалл» и АО «ГХК Бор».

На сегодняшний день вновь созданное предприятие «Бор» до сих пор не может избавиться от старых проблем. Как отмечает профсоюзный лидер Сергей Матвеев, руководство полностью игнорирует нормы социального партнёрства в отношении профсоюза, в который входит более 75% коллектива. В частности, заявления работников на удержание из их зарплаты членских взносов не принимаются.

«Видимо, это связано с активной позицией профсоюза. Всё делается по надуманным причинам. Мы пытаемся договориться с работодателем, выстроить конструктивные отношения, но, к сожалению, администрация предприятия заняла незаконную позицию, отказывается вести с нами диалог на эту тему. Готовы обратиться в прокуратуру, Гострудинспекцию и другие надзорные органы», — заявил Сергей Матвеев.

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Сегодня работодатель вразрез с Трудовым законодательством не согласовывает ряд документов, напрямую связанных с деятельностью предприятия и его коллектива. Мотивируется это тем, что 31 марта, когда профсоюза на «возродившемся» заводе ещё не было, якобы собрали некий трудовой коллектив, приняли нормативные документы.

«И сейчас этим бумагами работодатель прикрывается. Это тоже незаконно. Непонятно, зачем работодатель занимает такую позицию. У предприятия масса проблем, связанных с производством и организацией нормального рабочего процесса. Работники в очередной раз были обмануты», — акцентировал профсоюзный лидер.

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По словам Матвеева, действия работодателя создают очаг напряжённости и без того в непростом северном районе Приморья. Коллективу не выплачивают компенсации за неиспользованный отпуск, долг превышает 45 млн рублей. Более того — конкурсный управляющий прежнего «Бора» конкретных решений по этой проблеме не представляет.

Руководитель профсоюзной ячейки напомнил, что в присутствии чиновников из администрации Приморья руководство «Бора» обещало перевести рабочих в аналогичные условия, в том числе и по оплате труда.

«На самом деле ряд норм был изменен, в том числе, так называемым, собранием трудового коллектива. В частности, полностью игнорируется инфляционный коэффициент и другие позиции, — подытожил Сергей Матвеев.

На данный момент о ситуации в известность поставили губернатора Приморья Владимира Миклушевского, в надежде, что он сможет реально повлиять на ситуацию.