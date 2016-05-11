Рига, 12 мая, 2016, 01:43 — ИА Регнум. Посол России в Латвии Александр Вешняков вызван в МИД страны с целью получения объяснений «по широкому кругу вопросов», передаёт «Русская служба новостей».

lr4.lsm.lv Александр Вешняков — посол России в Латвии

Как сообщил пресс-секретарь латвийского министерства Раймонд Янсонс, поводом для вызова российского дипломата послужило в частности его интервью газете «Вести недели», в котором он заявил, что в Латвии и ряде других стран Запада наблюдается целенаправленная демонизация России.

По мнению Янсонса, во всех словах Вешнякова есть «определённая эмоциональная нагрузка». «При этом никаких позитивных нюансов в отношении Латвии к России он не находит», — отметил пресс-секретарь МИД Латвии.

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