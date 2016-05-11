Веллингтон, 12 мая, 2016, 01:23 — ИА Регнум. У берегов Новой Зеландии 11 мая произошло землетрясение магнитудой 5,0 баллов, сообщает Геологическая служба США.

newzealandnz.co.nz Мастертон. Новая Зеландия

Эпицентр подземных толчков находился в 16 км западнее города Мастертон и в 70 км к северо-востоку от Веллингтона. Очаг землетрясения находился на глубине 21,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.