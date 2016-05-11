Минск, 12 мая, 2016, 00:57 — ИА Регнум. «День Победы в Белоруссии — основной праздник», — заявил 11 мая в комментарии корреспонденту ИА REGNUM белорусский историк, доктор исторических наук, профессор Виктор Шадурский

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске

День Победы профессор Шадурский встретил в деревне Сарья Верхнедвинского района Витебской области. «Там было шествие, в котором участвовали школьники, представители различных организаций. Состоялось возложение венков и цветов у памятника погибшим воинам и у ещё одного памятника — жертвам сожжённой деревни, потому как Сарья была сожжена, как и многие другие деревни. К сожалению, остались в живых лишь два ветерана», — рассказал Шадурский.

«Я помню, в мои школьные годы День Победы был главным праздником. И он остаётся в Белоруссии главным праздником», — сказал профессор.

Шадурский отметил, что не только он так считает, но и многие белорусы: «День Победы нельзя растаскивать по национальным квартирам».

«Должна быть большая персонализация Победы. Следует больше говорить о конкретных людях. У подвига нет национальности, но ведь можно говорить о русских, о белорусах, о казахах, — считает Шадурский. — На следующей день я был в одной из деревень Миорского района — там на месте старого памятника построили новый. На нём указано много фамилий, в том числе казахские. Мне рассказывали, что на открытие памятника приехал один человек из Казахстана. Погибли конкретные люди, и о них надо рассказывать. Может быть, кто-то считает, что будут звучать высокопарные слова, но ведь был подвиг. Героизм уже в том, что человек поднялся и пошёл в атаку».

В постсоветский период День Победы в Белоруссии отмечается несколько иначе, отметил профессор: видно участие духовенства, публикуются наградные листы в интернете — всё это позволяет несколько иначе взглянуть на значение праздника и на роль в Великой Отечественной войне конкретного человека. «Например, моя секретарь нашла в публикациях наградных листов упоминание о своем отце, который был награждён медалью за прокладку связи зимой через реку», — отметил Шадурский.

По его мнению, попытки высчитать, представителей каких национальностей погибло больше во время Великой Отечественной войны — «это контрпродуктивно». Профессор предложил не искать изъянов в тезисе о том, что Белоруссия первой подверглась нападению гитлеровской Германии, — заявив: «Не надо там искать какой-то смысл».

«Понятно, что главный удар шёл на Москву, — сказал Шадурский. — Символом первых боёв считается Брестская крепость. Поэтому я бы не искал здесь какой-то двойной смысл, выпячивание поюбеды. Поюбеда неделима. Победил советский народ — и те же казахи, о которых я говорил, и таджики… А сколько было в трудармии, в каких условиях они жили, учились? А сколько было помощи фронту? Об этом много можно говорить».

«Мы удивляемся, почему о нас в США не говорят. Но ведь они говорят, прежде всего, о себе. Мы же говорим о том, какие здесь события были. Всё это не отрицает подвига представителей других народов. Например, в Брестской крепости погиб брат Эдуарда Шеварнадзе. Армия в те годы ведь не по национальному принципу формировалась.

Оценивая причины, по которым политики современной Белоруссии говорят о «каждом третьем погибшем», тогда как в советский период говорилось о том, что БССР в Великой Отечественной войне «потеряла каждого четвёртого жителя», Шадурский сказал: «Преувеличить жертвенность? Мы говорим о том, что Белоруссия всегда страдала. Она всегда на границе была, через неё дважды войска проходили — будь то наполеоновские войны или Первая мировая война. Таково уж наше геополитическое положение. Конечно же, страдания большие».

В качестве примера профессор привёл свою малую родину, где проходила железная дорога на Ригу: из-за постоянных атак партизан на оккупанты сожгли все деревни в окрестностях, из них лишь две деревни были восстановлены. «А 16 деревень не были восстановлены — их вместе с населением сожгли. И таких деревень было 600. Это была зона тыла, здесь просто уничтожали людей. И таких историй очень много», — сказал он.

«Что касается статистики, то учёные здесь работали. Я не буду это оспаривать. Не думаю, что они стремились специально преувеличить», — отметил Шадурский. При этом он напомнил об одном из символов в мемориальном комплексе «Хатынь»: «Там символом сделали три берёзки, и вместо четвёртой — Вечный огонь».

По словам профессора, особенно большие потери среди мирного населения были в Восточной Белоруссии — в некоторых районах погиб каждый второй. Помимо массовых убийств оккупанты также угоняли население в трудовое рабство, а детей доставляли в концлагерьСаласпилс. Отметим, концлагерь находился на территории оккупированной Латвийской ССР и ныне считается властями постсоветской Латвии чем-то вроде трудового профилактория.

«Политика была такая: трудоспособных — в Германию, а детей — кровь сдавать в Саласпилс. Я с этими людьми разговаривал — которые в Саласпилсе кровь сдавали, помогал им документы оформлять. Многие выжили чудом», — сказал белорусский историк. Он также отметил, что «были и предатели, у которых тоже есть наследники».

Отвечая на вопрос, возможен ли в Белоруссии такой всплеск неонацизма, как на Украине или в Прибалтике, белорусский историк категорично заявил: «Нет, конечно!».

«Потому что наша республика пострадала, — пояснил Шадурский. — И надо посмотреть, как государственность украинская формировалась, какую роль там сыграло Советское правительство. Украина получила огромные территории. В Галиции шла война настоящая. Поэтому есть наследники националистов, и у них другое представление о Победе, что и проявилось. Но это было и раньше. В Белоруссии таких исторически сложившихся территорий нет».