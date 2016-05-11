Нью-Йорк, США, 12 мая, 2016, 00:50 — ИА Регнум. Инициатива России о включении сирийских группировок «Джейш аль-Ислам» и «Ахрар аш-Шам» в число террористических не нашла поддержки в ООН, передаёт агентство Reuters.

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Как сообщается, предложение российской стороны было заблокировано представителями США, Великобритании, Франции и Украины. Для внесения группировок в «чёрный список» антитеррористический комитет Совета безопасности ООН должен прийти к единому мнению.

Как передавало ИА REGNUM, 26 апреля Россия внесла на рассмотрение Совета безопасности ООН проект резолюции о признании группировок «Ахрар аль-Шам» и «Джейш аль-Ислам», террористическими организациями.

США отказались поддержать данную инициативу. «Мы думаем, что это имело бы губительные последствия для перемирия в тот момент, когда мы пытаемся добиться деэскалации на месте», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер, отметив, что на данный момент эти группировки являются частью соглашения о прекращения огня в Сирии.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что Россия не считает, что внесение указанных групп скажется на переговорах по урегулированию ситуации в Сирии, так как «они не участвуют в переговорах и не участвуют в режиме прекращения огня».