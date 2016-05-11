Вашингтон, 12 мая, 2016, 00:14 — ИА Регнум. Космический грузовой корабль Dragon 11 мая вернулся на Землю после месяца пребывания на Международной космической станции, сообщает компания SpaceX.

life24.ru Схема устройства корабля «Дракон»

Dragon успешно приводнился в заданном районе в Тихом океане в 14:55 по местному времени (21:55 мск) в нескольких сотнях километров от американского города Лонг-Бич (штат Калифорния).

Корабль доставил с МКС на Землю 1,5 тонны грузов, в том числе результаты научных экспериментов, а также последние данные и анализы, собранные в ходе эксперимента по годовому пребыванию на станции российского космонавта Михаила Корниенко и американского астронавта Скотта Келли.