Москва, 11 мая, 2016, 23:48 — ИА Регнум. В Москве ликвидирован пожар в Доме кино. Об этом сегодня, 11 мая, передает «Русская служба новостей».

swamp.ru После пожара

Напомним, возгорание произошло в столичном Доме кино, расположенном на Васильевской улице, 13. На место происшествия прибыли шесть пожарных расчетов и два автомобили реанимации. Для удобства работы спасателей, улица была перекрыта.

Огонь полыхал на площади в 200 квадратных метров. За час спасателям удалось справится с огнем.

По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из помещений здания. На момент возникновения пожара в этих помещениях никого не было и жертв удалось избежать.