Санкт-Петербург, 11 мая, 2016, 23:40 — ИА Регнум. Фрагмент балкона, упавший с высоты 12-го этажа, тяжело травмировал женщину, возвращавшуюся домой с ребенком. Возбуждено уголовное дело. Ребенок, находившийся в коляске, чудом не пострадал.

bp.blogspot.com Скорая помощь

На голову 32-летней женщине бетонный элемент упал у дома 7 по улице Ярослава Гашека во Фрунзенском районе города. С травмой головы женщину в тяжелом состоянии доставили в НИИ скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Осмотрено место ЧП, допрашиваются свидетели и очевидцы, будут назначены экспертизы.

«В ходе следствия будут приняты исчерпывающие меры для установления причин и условий, способствовавших совершению данного преступления», — пообещали в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.