Баку, 11 мая, 2016, 23:35 — ИА Регнум. Азербайджан обвинил армянские силы в использовании белого фосфора в ходе боестолкновений на линии соприкосновения огня 2 апреля, пишет The New York Times.

i.ytimg.com Белый фосфор

Пресс-секретарь МИД Хикмят Гаджиев рассказал журналистам, что Азербайджан нашел на поле белый фосфор и требует ОБСЕ расследовать инцидент.

Белый фосфор может быть использован в качестве подсветки артиллерийских патронов, для прикрытия войск или с целью поджога. Фосфорные снаряды могут вызвать серьезные ожоги и газовые отравления.