Москва, 11 мая, 2016, 23:33 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации объяснила ситуацию с картой Украины, в составе которой изображен Крым, присутствовавшей на встрече глав МИД «нормандской четверки» сегодня в Берлине. Разъяснения Захарова дала журналистам сегодня, 11 мая.

Цитата из т/ф, «Оно». реж Томми Ли Уоллес. 1990. США, Канада В обличии клоуна

Захарова рассказала, что члены украинской делегации разместили карту с изображением Крыма в составе Украины в помещении для переговоров глав МИД «нормандской четверки».

Она подтвердила, что идея размещения карты принадлежала только украинской делегации и была их своеобразным экспромтом. «Самое главное — они, по большому счёту, подставили своих германских коллег, которые принимали министерское заседание. Для всех этот экспромт стал большим сюрпризом», — отметила Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ справедливо указала, что кто-то приезжает на переговоры с «экспромтами на грани клоунады», а кто-то — с конкретными наработками, способствующими продвижению к мирному урегулированию в Донбассе.

«Такие вещи просто не способствуют созданию нормальной, рабочей атмосферы, но при этом обсуждение велось и было достаточно конструктивным», — отметила Захарова.

Напомним, сегодня в Берлине прошли переговоры глав МИД «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина). Это уже третья подобная встреча в текущем году. Никаких совместных заявлений по итогам встречи сделано не было. Главы МИД Германии и России заявили, что встреча окончилась безрезультатно.