Монровия, 11 мая, 2016, 22:55 — ИА Регнум. Министерство обороны Либерии направило сотрудников береговой охраны, чтобы исследовать танкер, который выбросило на берег в 75 километрах от Монровии примерно неделю назад. На борту судна никого не оказалось, передает Daily Mail.

newschicken.com Танкер выброшенный на либерийский берег

Министр обороны Броуние Самукай сообщил, что чиновники ищут морской реестр, чтобы попытаться определить владельца «Tamaya 1». Он говорит, что части судна были сожжены.

Помощник министра обороны Давид Дан отметил, что корабль потерпел бедствие, но когда он сел на мель, пассажиров не было борту. Он сказал, что один из двух спасательных шлюпок корабля все еще находились на танкере. Это значит, что другая, возможно, была использована экипажем. По словам Дана, судно было нефтяным танкером и ходило под флагом Нигерии.

В настоящее время большая часть 563-километрового атлантического побережья Либерии патрулируется береговой охраной.