Москва, 11 мая, 2016, 22:55 — ИА Регнум. В центре Москву загорелся Дом кино. Об этом сегодня, 11 мая, передает «Эхо Москвы».

2do2go.ru Дом кино

Сообщается, что горит административное здание на Васильевской улице, 13. Пожар охватил площадь в 200 квадратных метров. Возгоранию присвоен второй ранг сложности. Данные о пострадавших не поступали. На месте работают пожарно-спасательные бригады.

В Союзе кинематографистов подтвердили факт пожара в Доме кино. Причина возгорания пока неизвестна. По предварительным данным пожар начался в кабинете правления Союза кинематографистов.