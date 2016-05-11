Минск, 11 мая, 2016, 22:26 — ИА Регнум. В Минске 11 мая состоялось второе заседание межправительственной белорусско-румынской комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

пресс-служба МИД Белоруссии Заседании белорусско-румынской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

«В рамках пленарного заседания стороны обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, включая сотрудничество в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, науки и технологий, туризма, взаимодействие на региональном уровне. По результатам достигнутых договоренностей сторонами подписан итоговый протокол, в котором определены направления сотрудничества на год», — сказано в сообщении МИД постсоветской республики по итогам мероприятия.

Белорусскую делегацию на мероприятии возглавила замминистра иностранных дел Елена Купчина, румынскую — госсекретарь министерства экономики, торговли и предпринимательства Влад Василиу. Кроме того, в рамках межправкомиссии состоялся белорусско-румынский бизнес-форум, организованный совместно «Белорусской торгово-промышленной палатой», а также торгово-промышленными палатами Румынии и уезда Прахова. Официальная информация об участниках форума отсутствует.

Как сообщила Белтелерадиокомпания, в Румынии большой популярностью пользуется белорусская сельхозтехника. В сообщении сказано также, что на форуме обсуждались совместные проекты по добыче и переработке нефти и газа, в сферах информационных технологий, энергетики и металлургии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии добывается около четверти объёма внутренних потребностей в нефти, однако вся она в сыром виде экспортируется в Германию, а внутренние потребности закрываются российской нефтью, поставляемой по льготным «интеграционным» ценам. Россия также полностью обеспечивает постсоветскую республику газом — тоже по льготным «интеграционным» ценам. В 2016 году предприятия госконцерна «Белнефтехим» намерены переработать 24 млн тонн российской нефти, что примерно в четыре раза больше объёма внутренних потребностей постсоветской республики.