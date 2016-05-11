Москва, 11 мая, 2016, 21:56 — ИА Регнум. На Украине ветераны не поддержали президента Петра Порошенко, который вместе с представителями украинской элиты 8 мая вышли отмечать День Победы. 10 мая в рамках программы «Время покажет» на Первом канале первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил: «Алый мак — это символ только для Европы. Вместе с Порошенко отмечать День памяти жертв 8 мая вышла считанная элита. Главное — ветераны не поддержали их. 9 мая десятки тысяч людей прошли «Бессмертный полк», показав свою солидарность с нашей общей Победой»

Знамя Победы

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По его оценке, то, что было подготовлено радикально настроенными гражданами, не описать никакими словами: «Они не смели напасть на огромную толпу радостных людей, они, собираясь по 30−50 человек, отлавливали 10−15 участников «Бессмертного полка» и издевались над ними. Этим они показали всему миру, что из себя представляет настоящая украинская власть сегодня».

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Клинцевич добавил, что американцы считают чужой патриотизм, который на постсоветском пространстве выработан и скрепами которого является День Победы — это болезнь. «Они попытались лечить болезнь прививками. Они попытались сделать эту прививку украинскому народу, но она не прошла. У народа есть иммунитет. 9 мая показало, что мы все вместе, патриотизм наш общий, что Победа наша общая», — отметил сенатор.

«Украина — это часть психологической операции в информационной войне, которая нам объявлена. Нравится это кому-то или нет, она последовательно продолжается, и все, что связано с возрождением нацизма, с бандеровцами с точки зрения цивилизованного общества означает оскорбление святой памяти. Ну, не должны бандиты-убийцы сидеть за одним столом с ветеранами Великой Отечественной войны!» — считает Клинцевич.

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Добавим, что член ЦИК России Александр Клюкин в эфире программы заявил, что провокатором всех беспорядков на Украине является Петр Порошенко. «Президент Украины считает, что праздник — это 8 мая, и, что мак — это замечательно. Между прочим, мак — символ французского сопротивления и еще символ проституток. Так что, нужно быть осторожнее с символикой. Вчера был матч Канада-Белоруссия, где канадские тренеры вышли с георгиевскими лентами и сказали: «Мы видим. Мы знаем. Мы помним». Даже давний соперник почтил память нашей Победы, а власти Украины — нет», — отметил Александр Клюкин.

Напомним, что официально на Украине отмечали День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая.