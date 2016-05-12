Москва, 12 мая, 2016, 10:20 — ИА Регнум. «Angry Birds в кино», мультфильм совместного производства США и Финляндии по мотивам популярной компьютерной игры, выходит сегодня в российский прокат. Картину о знаменитом противостоянии птичек и свинок сняли режиссеры Клэй Кэйтис и Фергал Рейли. Фильм увидят около 70 стран мира.

Цитата из м/ф «Angry Birds в кино». реж. Клэй Кэйтис, Фергал Рейли. 2016. Финляндия, США Птички на райском острове

Картина рассказывает, с чего началась классическая вражда птичек и свинок. Действие происходит на райском острове, почти полностью населенном птичками. Главный герой мультфильма — красная птица Ред. Он посещает курсы по управлению гневом, поскольку с раннего детства имеет серьёзные проблемы самоконтролем. Но вот на острове появляются свиноподобные захватчики и крадут все яйца. Команда Злых Птиц начинает свою знаменитую борьбу.

В основе сюжета — серия игр Angry Birds, разработанных финской компанией Rovio. Игрок с помощью рогатки выстреливает птицами по зелёным свиньям, расставленным на различных конструкциях. Первый выпуск игры для платформы Apple iOS состоялся 10 декабря 2009 года в App Store. Позднее вышли версии игры для других платформ.

В России мультфильм был показан ещё до официальной прокатной премьеры. 29 апреля, за две недели до трансляции в кинотеатрах, «Angry Birds в кино» демонстрировались на фестивале телеканала 2×2 «Ночь анимации» и были положительно встречены российскими кинокритиками.

В оригинальной англоязычной версии роли озвучили актёры Джейсон Судейкис, Джош Гад, Дэнни Макбрайд, Майя Рудольф. Могучий Орёл в мультфильме разговаривает голосом Питера Динклэйджа, известного своей ролью Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов». В русском переводе орлом «стал» Александр Ревва. На русский язык роли также дублировали Александр Цекало, Сергей Бурунов, Семен Слепаков, Тимур Родригез и другие.

Цитата из м/ф «Angry Birds в кино». реж. Клэй Кэйтис, Фергал Рейли. 2016. Финляндия, США Птички

Креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков считает: «Выход фильма про злых птиц событие без преувеличения эпохальное. Уже можно говорить о целом поколении, для которых злые птицы это основа основ. Поколении, которому сейчас шесть и меньше. Поколении ровесников этих самых птиц. Поколении Angry Birds. Это дети, которые научились тыкать пальцем в смартфон раньше, чем ходить. Наши дети, для которых общение посредством тех самых птиц или кубиков minkraft-a стало привычнее, чем песочницы наших отцов или наши посиделки за pepsi.

Фильм завершает и подтверждает окончательную реализацию телефонной виртуальности. Как раньше делали это парки развлечений и мягкие игрушки, но теперь в глобальном масштабе. В Хельсинки, Нью-Йорке, Нью-Дели, Париже, Москве и Гонконге… везде сегодня красный и злой будет гонять зеленых свиней и громить всё своим головотелом. Глобализация злых птиц. Не Макдоналдса, не оружия и не колы. Птицы даже родом не из США, а из скромной Финляндии, уже не важно. Могли бы быть и из Уругвая, и из Оклахомы или Чили. Птицы — символ мирового заговора шестилеток.

Для поколения engry berds единство основывается на чем-то новом. Истинная глобальность живет в наших домах с телефоном и планшетом в руках. Сможем ли мы противостоять и сохранить что-то свое? Или все уже потеряно? Мы сдались как в рассказе Брэдбери, где инопланетяне захватывали мир через детей. Птицы победили… или новая эпоха просвещения началась, а чем она кончится, увидим завтра.

И то, что планшет или телефон еще пока не у каждого есть, тут вовсе ни при чём. И запреты не помогут. Эту птицу не задушишь, не убьешь. У нее всегда есть еще одна попытка. А потом еще одна и еще. Нам — свиньям в красивых культурных домиках и машинах только и остается что покорно ждать падения и краха».