Москва, 11 мая, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Встреча глав внешнеполитических ведомств «нормандской четверки» еще раз показала, что «основной проблемой в сфере урегулирования внутриукраинского конфликта остается выполнение политических пунктов Минских соглашений». Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом заявил журналистам полпред президента РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов. Речь идет как о проведении выборов, так и о других тесно связанных с ними вопросах: о закреплении постоянного особого статуса территорий, об амнистии, о проведении конституционной реформы, уточнил Грызлов. «И, кроме того, необходимо восстановление в соответствующих районах полноценной хозяйственной жизни, банковской системы, социальных платежей», — сказал полпред.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фиг вам

Совершенно очевидно, что лишь реализация данных пунктов и прекращение блокады позволят говорить о дальнейшей нормализации ситуации и национальном примирении, говорит Грызлов, следовательно, основные усилия необходимо сосредоточить именно на этом направлении. «Бесконечно откладывать решение соответствующих задач, ссылаясь на проблемы с безопасностью — значит лишь усугублять существующее положение», — констатировал он.

Работа в данном направлении идет, так, 29 апреля в Минске было принято решение о прекращении огня в связи с наступающими Пасхальными праздниками. «Договоренность работает, приносит конкретные результаты», — констатировал Грызлов. Именно поэтому столь важным представляется продолжение переговоров в Минске, на площадке контактной группы, уверен он. «А единственно возможный путь — обеспечить, в том числе при помощи посредников, прямой диалог Киева и Донбасса. Убежден: этому нет никакой альтернативы», — заключил Грызлов.

Встреча глав МИД «нормандской четверки» в Берлине завершилась без прорывов. Об этом по итогам встречи заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. «Политический процесс идет сложно, сегодня прорыва нет», — сказал он.

Участники переговоров в «нормандском формате» не смоли достичь на встрече в Берлине прогресса в решении вопроса выборов в Донбассе и предоставления ему особого статуса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.