Минск, 11 мая, 2016, 21:32 — ИА Регнум. «Спичрайтеры белорусского президента просто подставляют своего патрона. Особенно в свете нынешних заигрываний с Варшавой», — заявил 11 мая в комментарии корреспонденту ИА REGNUM белорусский историк и политолог Николай Малишевский, оценивая заявления Александра Лукашенко о том, что Белоруссия стала первой жертвой гитлеровской Германии.

Николай Малишевский Радоница в Минске

«Вторая мировая война началась с нападения на Польшу, поэтому из заявлений Александра Лукашенко можно сделать однозначный вывод о том, что сопротивление поляков является ненастоящим, — сказал Малишевский. — Кроме того, гитлеровцы нападали на советские республики не по очереди, а атаковали весь Советский Союз — от Прибалтики до Украины».

«К сожалению, мы имеем дело с «туркменизацией» белорусской истории. Только на местный, местечково-«тутэйшы» лад», — резюмировал эксперт.

Напомним, в распространённом 7 мая пресс-службой президента Белоруссии поздравлении Александра Лукашенко с Днем Победы в Великой Отечественной войне говорилось: «Беларусь первой приняла на себя страшный удар врага, став живым щитом на пути вероломного агрессора». Затем, зачитывая 9 мая на минской площади Победы заявление, Лукашенко отметил: «Белоруссия первой из советских республик приняла на себя жестокий удар агрессора. Здесь впервые с начала Второй мировой войны самодовольные покорители Европы получили настоящий отпор, что привело к срыву их плана молниеносной войны».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках политики «белорусизации» власти Белоруссии проводят ревизию официальной историографии, в том числе и трактовку Отечественных войн. Так, Отечественная война 1812 года была объявлена не Отечественной для белорусов, а людские потери БССР в Великой Отечественной войне были преувеличены. Фактор огромных жертв БССР использовался официальным Минском в политических целях, в частности — госагитпропом при критике санкций, введённых странами Запада в отношении чиновников и госпредприятий постсоветской республики.