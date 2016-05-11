Москва, 11 мая, 2016, 21:09 — ИА Регнум. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что власти США постоянно выражают свою озабоченность действиями России и Китая в космосе, при этом сами продолжают развивать систему ПРО. Слова Ульянова передает сегодня, 11 мая, «РИА Новости».

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Напомним, ранее американская газета Washington Post написала, что по мнению Пентагона, Россия и Китай разрабатывают возможности атаки на США в космосе, в то время как Штаты погрязли в контртеррористических операциях в Ираке и Афганистане.

Ульянов обратил внимание на то, что США, выражая озабоченность в адрес России и КНР, продолжают заниматься развитием собственного противоспутникового оружия (ПСО), проводя испытания своей системы противоракетной обороны (ПРО).

«Ведь не секрет, что в системах ПРО используются те же технологии, что и в ПСО», — напомнил Ульянов.

Он подчеркнул, что педалирование в СМИ якобы имеющихся у США озабоченностей по поводу противоспутниковых разработок других стран имеет целью главным образом пробить финансирование собственных военно-космических программ Пентагона.