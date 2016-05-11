Минск, 11 мая, 2016, 21:04 — ИА Регнум. Переговоры замминистра иностранных дел Белоруссии Валентина Рыбакова с делегацией компании Japan Tobacco Inc. во главе со старшим вице-президентом по корпоративным, научным и регуляторным вопросам Джуничи Фукучи состоялись 11 мая в Минске, сообщает пресс-служба МИД постсоветской республики.

пресс-служба МИД Белоруссии Встрече замминистра иностранных дел Белоруссии с представителями Japan Tobacco Inc

«Встреча состоялась в рамках визита японской делегации в Белоруссию для участия в церемонии закладки аллеи сакуры в Минске, приуроченной к 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС и 5-летию аварии на АЭС «Фукусима-1». В ходе беседы стороны также обсудили актуальные вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между Белоруссией и Японией», — сказано в кратком официальном сообщении по итогам переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие между Белоруссией и Японией остаётся на стабильно низком уровне. Александр Лукашенко предложил Японии помощь в ликвидации аварии на АЭС «Фукусима-1».

Японская компания Japan Tobacco Inc. является одной из крупнейших табачных компаний мира, минский офис компании действует с 1998 года. В Белоруссии JTI контролирует выпуск табачной продукции на мощностях частного ООО «Табак-Инвест» и крупнейшей государственной фабрики постсоветской республики — ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман».