Ижевск, 11 мая, 2016, 21:02 — ИА Регнум. В Государственной думе РФ рассмотрят вопрос об использовании части средств материнского капитала на газификацию по инициативе Госсовета Удмуртии. Об этом заявил заместитель председателя нижней палаты российского парламента Андрей Исаев, сообщает Udm-info.

Газовая конфорка

По его словам, указанное предложение уже подготовлено в качестве законодательной инициативы республиканского парламента. «Это идея того, чтобы можно было использовать материнский капитал на подключение газа. Газ проходит, а денег на подключение у главы семьи нет. Можно часть материнского капитала использовать на эти цели», — сказал Исаев.

Он подчеркнул, что идея подобного использования части маткапитала «очень здравая». «Несомненно, будем поддерживать», — подытожил вице-спикер Госдумы РФ.

Напомним, вице-спикер Государственной думы РФ, заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя независимых профсоюзов России Андрей Исаев зарегистрирован в качестве участника предварительного голосования в Удмуртии для последующего выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы седьмого созыва. В настоящее время кандидат встречается с жителями республики в ходе поездок по районам региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале текущего года депутаты Госсовета Удмуртии поддержали предложение парламентариев Юкаменского района республики о внесении дополнений в правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, согласно которым средства можно будет направить на газификацию и капитальный ремонт жилья.

Вице-спикер регионального парламента Светлана Кривилева отметила, что около 70% домов в республике деревянные. Не все молодые семьи имеют возможность приобрести или построить каменный жилой дом, поэтому приобретают деревянные дома на вторичном рынке. В настоящее время правила предусматривают «строительство и реконструкцию», то есть возведение здания с нуля или перестройку с изменением параметров дома. Однако многие семьи нуждаются в замене окон, пола, потолка, печной кладки, что и будет включать направление «капитальный ремонт». В это направление войдет и газификация.

В Госсовете считают, что если инициатива будет поддержана на федеральном уровне, нововведения будут иметь положительный эффект не только для Удмуртии, но и для ряда других субъектов федерации.