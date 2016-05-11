Тюмень, 11 мая, 2016, 21:11 — ИА Регнум. Торговавшие несовершеннолетними девочками тюменцы пошли под суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Тюменской области.

Насилие

На скамью подсудимых за организацию преступной сутенерской группы попало шестеро мужчин и одна женщина 39 лет, которая ранее занималась проституцией. 28 томов уголовного дела уже направлены в Ленинский районный суд Тюмени.

Свою преступную деятельность дама начала в сентябре 2014 года. Затем она вовлекла в неё шестерых мужчин в качестве водителей и охранников, в том числе своих родственников. Среди них числе отчим 1962 года рождения (он сейчас находится в розыске), ее родной брат 1992 года рождения, а также четверо молодых людей в возрасте 1993−1995 годов рождения.

Установлено, что под контролем сутенерши работало не менее восьми девушек, среди них шесть несовершеннолетних, одной из которых было 13 лет, другим по 14,15 и 16 лет. Весной 2015 года двое водителей-охранников, набравшись опыта, вышли из группировки и создали свою. Деятельность первой группы была пресечена отделом по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области в июне 2015 года, а второй — в ноябре того же года.

Все сутенеры обвиняются по п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией, то есть деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами и содержание притонов для занятий проституцией, совершенные с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних»).

Женщине предъявлено обвинение ещё и по ч. 3 ст. 240 («Вовлечение в занятие проституцией, совершенное в отношении несовершеннолетнего») и ч.1 ст. 158 УК РФ («Кража») — стянула у малолентней путаны сотовый телефон стоимостью 1035 рублей.

Брат сутенерши обвиняется еще по ч.1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

Кроме того, один из водителей-охранников обвиняется по ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»). Он в октябре 2015 года угнал ВАЗ-21 074, который продал почти за 45 тыс. рублей, считает следствие. Позднее машина была найдена и возвращена потерпевшему.

Глава первой преступной группировки находится под домашним арестом, ее родной брат — под стражей, остальные — под подпиской о невыезде.