Уфа, 11 мая, 2016, 20:22 — ИА Регнум. Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) победил в гостях «Уфу» со счетом 1:3 в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Игра состоялась сегодня, 11 мая, в Уфе.

youtube.com ЦСКА победил «Уфу»

Счет в игре открыли армейцы на 14-й минуте — отличился Алан Дзагоев. Затем хозяева отыгрались благодаря Дмитрию Сысуеву, который поразил ворота ЦСКА на 17-й минуте матча. В первом тайме голов больше не было

Во втором тайме армейцы пошли в наступление. Ворота «Уфы» поразил Понтус Вербаум и Ахмед Муса. Итог матча — 3:1 победа ЦСКА.

Таким образом ЦСКА упрочили свое лидерство в чемпионате — после 28 матчей у армейцев 59 очков. ЦСКА уже гарантировал себе место не ниже третьего по итогам турнира.

На втором месте в турнирной таблице находится «Ростов». Он отстает от ЦСКА на 5 очков.