Сочи, Краснодарский край, 11 мая, 2016, 20:21 — ИА Регнум. В Сочи состоялосьоткрытие нового образовательного направления «Шахматы» в образовательном центре для одарённых детей «Сириус».

kremlin.ru Выступление Владимира Путина на открытии шахматной школы в образовательном центре «Сириус»

О старте проекта объявил Президент России Владимир Путин, пожелавший ребятам и педагогам успехов в освоении новой программы, по которой одарённые в этом виде спорта школьники со всей России будут совершенствовать свои шахматные знания.

По словам Владимира Путина, «такие выдающиеся гроссмейстеры сегодняшнего дня, как Владимир Борисович Крамник, и другие, которые будут заниматься шахматами в «Сириусе», — они, безусловно, помогут становлению новых выдающихся гроссмейстеров. Я уверен, что они обязательно будут на базе «Сириуса», проявят свои таланты. И очень бы хотелось, действительно, чтобы из «Сириуса» вышли и будущие чемпионы мира».

В церемонии открытия также участвовали президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов, председатель Попечительского совета РШФ, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, а также члены Попечительского совета РШФ — заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, первый заместитель Председателя Государственной Думы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, предприниматель, учредитель Фонда Елены и Геннадия Тимченко Геннадий Тимченко, генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран.

Образовательная программа «Шахматы» рассчитана на учащихся 5−11 классов, показавших наиболее высокие результаты во всероссийских и международных соревнованиях. Участники образовательных смен будут совершенствовать свои игровые навыки с помощью известных шахматных мастеров и гроссмейстеров. Руководить направлением будет 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник.

Центр «Сириус» создан в декабре 2014 года по инициативе Владимира Путина на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 600 детей, проявивших выдающиеся способности в области спорта, науки, искусства. Одарённые ребята проходят обучение под руководством ведущих педагогов спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также видных деятелей культуры.

Компания «ФосАгро» является давним партнером РШФ, а ее генеральный директор Андрей Гурьев входит в Состав Попечительского Совета РШФ. По его словам, «создание шахматного направления в образовательном центре «Сириус» окажет положительное влияние на дальнейшее развитие шахматного движения в нашей стране. И компания «ФосАгро» в регионах своего присутствия продолжит популяризацию этого интеллектуального вида спорта в рамках Некоммерческого партнерства «Дети России Образованы и Здоровы».