Чебоксары, 11 мая, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Чувашия работает над предписаниями ФСТЭК России по защите информации. В 2015 году зафиксированы «попытки внедрения» более 900 вирусов на компьютеры чиновников, часть из которых «была успешной и привела к блокированию служебной информации» в восьми госучреждениях, включая органы власти. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 11 мая, на заседании чувашского правительства глава Мининформполитики Александр Иванов, отчитываясь о прошлогодней работе.

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Министр озвучил итоги отрасли за 2015 год, основное внимание уделив функционированию порталов и работе подведомственных средств массовой информации. «Ещё одним проектом в части открытости деятельности правительства» является портал «Народный контроль», на который в прошлом году поступило 734 сообщения (в том числе 72% обращений было из Чебоксар, 7% — из Чебоксарского района, около 6% — из Новочебоксарска). «Информация приходят с фотографиями, конкретно, действительно, здесь уже как бы отписаться невозможно», — вздохнул глава Мининформполитики.

Помимо этого, продолжает работу геопортал Чувашии, где «содержатся более 100 слоёв», в электронный вид на портале госуслуг переведено 94 услуги. «С января 2015 года на наше министерство возложены функции обеспечения информационной безопасности по информации, не составляющей государственную тайну», — сказал министр, отметив, что «данное направление довольно-таки новое, и мы в общем не видим, что происходит и иногда на авось надеемся».

«За 2015 год зафиксированы попытки внедрения 923 экземпляров различных вредоносных компьютерных программ на ЭВМ органов исполнительной власти республики и подведомственным им учреждениям. Часть указанных попыток была успешной и привела к блокированию служебной информации в восьми государственных учреждениях Чувашской Республики — это органы власти были, муниципалитеты и организации тоже, — заявил министр. — Также за 2015 год зафиксировано порядка 2,5 млн попыток компьютерных и информационных воздействий на ресурсы правительства Чувашской Республики. Основная активность воздействий наблюдается с территории Румынии, Нидерландов, Сингапура, США, Канады и т.д. И с территории РФ тоже имеется».

По мнению главы Мининформполитики, республике крайне необходим «центр для обеспечения взаимодействия всех информационных систем республики в одной координационной системе». По словам Иванова, на это необходимо выделить около 20 млн рублей, «можно не одним разом».

Что касается средств массовой информации, то на сегодняшний день в республике зарегистрировано 154 СМИ, в то время как на конец 2015 года было 177. «На 23 канала меньше. Это сводится обычно к отдельным политическим мероприятиям, создаются новые СМИ — и печатные, и радио. Но они после выполнения отдельных задач закрываются. Это было связано с выборами 2015 года, тогда появилось около 40 (СМИ), из них 23 уже закрылись», — прокомментировал министр.

Александр Иванов также констатировал падение тиражей у республиканских государственных изданий с 65 тыс. до 55 тыс. экземпляров, связывая это с тем, что «резко повысились ставки за доставку почтой». «Но районные печатные средства массовой информации свой тираж не уронили», — сказал он, отметив, что тираж «районок» вырос с 74 тыс. до 76 тыс.

Отвечая на вопрос главы Чувашии Михаила Игнатьева об источниках «получения информации», Александр Иванов сообщил, что 70% опрошенных на первое место поставили интернет, 20% — телевидение: «Но интернет сегодня выбрасывает выжимку, просто информацию. Это даже не грамотность, а информированность в том плане, что человек знает, что такой факт состоялся. А причины и последствия не пишет».