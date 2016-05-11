Из-за флага НКР организаторы «Евровидения» грозят исключить Армению
Стокгольм, 11 мая, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором песенного конкурса «Евровидение», может дисквалифицировать армянскую исполнительницу Ивету Мукучян. Об этом сегодня, 11 мая, сообщается на официальном сайте конкурса.
Мукучян во время первого полуфинала конкурса развернула флаг Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Ещё перед началом конкурса EBU предупредил всех участников о запрете и демонстрации флагов непризнанных государственных образований, таких как Нагорный Карабах, Палестина, народные республики Донбасса, Турецкая Республика Северного Кипра и Страна Басков. Также под запрет попал флаг Крыма.
EBU предупреждает, в случае повторения подобного инцидента армянская певица будет дисквалифицирована.
Азербайджан уже намерен высказать свои претензии организаторам конкурса в связи с тем, что в прямом эфире на телеэкранах развевался флаг Нагорного Карабаха.