Стокгольм, 11 мая, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором песенного конкурса «Евровидение», может дисквалифицировать армянскую исполнительницу Ивету Мукучян. Об этом сегодня, 11 мая, сообщается на официальном сайте конкурса.

Флаг и герб Нагорно-Карабахской Республики (НКР)

Мукучян во время первого полуфинала конкурса развернула флаг Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Ещё перед началом конкурса EBU предупредил всех участников о запрете и демонстрации флагов непризнанных государственных образований, таких как Нагорный Карабах, Палестина, народные республики Донбасса, Турецкая Республика Северного Кипра и Страна Басков. Также под запрет попал флаг Крыма.

EBU предупреждает, в случае повторения подобного инцидента армянская певица будет дисквалифицирована.

Азербайджан уже намерен высказать свои претензии организаторам конкурса в связи с тем, что в прямом эфире на телеэкранах развевался флаг Нагорного Карабаха.