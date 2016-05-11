Минск, 11 мая, 2016, 19:49 — ИА Регнум. «Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что туркмено-белорусские отношения имеют долгосрочное и стратегическое партнёрство», — заявил 11 мая в Минске президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в ходе переговоров в расширенном составе в резиденции президента Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба президента Белорусии Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов

В ходе переговоров, состоявшихся в узком и расширенном форматах, были обсуждены перспективы сотрудничетсва постветских республик в различных сферах. Особое внимание было уделено ключевому проекту — строительству Гарлыкского горно-обогатительного комплекса в Лебапской области Туркмении, который белорусские специалисты обязались сдать «под ключ», что позволит среднеазиатской республике стать экспортёром калийных удобрений.

Обсуждались также вопросы наращивания поставок белорусских товаров в Туркмению, существенно сократившиеся во время нынешнего кризиса. Лукашенко обратил внимание на высокотехнологичные проекты, которые могли бы реализовать белорусские компании в среднеазиатской республике, отметив, что Белоруссия и Туркмения «достигли ощутимых успехов в научно-техническом взаимодействии».

Среди конкретных проектов прозвучала тема сборки белорусских «беспилотников» в Туркмении. Лукашенко также предложил повышать квалификацию туркменского профессорско-преподавательского состава в Белоруссии.

«Мне сегодня особенно показалось, что президент заболел этой темой — логистикой, транспортом», — сказал Лукашенко.

Были обсуждены возможности участия белорусских компаний в реализации инфраструктурных проектов в Туркмении. По мнению участников переговоров, развитие транспортной сети в среднеазиатской республике позволят привлечь потоки грузов из бассейнов Балтийского, Чёрного и Каспийского морей.

Отметим, что Белоруссия при этом считает себя стратегическим партнёром Китая, который реализует проект «Экономический пояс Шёлкового пути», и под Минском в строящемся КБИП «Великий камень» будет расположена одна из опорных точек данного проекта. Также стоит напомнить, что другие партнёры Белоруссии по Евразийскому союзу тоже участвуют в реализации китайского проекта.

По итогам переговоров Лукашенко и его туркменский коллега подписали совместное заявление, в котором отметили высокую динамику развития двусторонних отношений, хотя на самом деле товарооборот между двумя постсоветскими республиками в 2015 году значительно упал. Также было подтверждено стремление сотрудничать в различных сферах и бороться с экстремизмом и международным терроризмом. Был подписан пакет из девяти документов, направленных на активизацию контактов в сферах торговли, спорта, СМИ и культуры.

Гурбангулы Бердымухамедов посадил ёлку около нового минского дворца Лукашенко и возложил венок на минской площади Победы. Анонсировалось также участие руководителя среднеазиатской республики в церемонии торжественного открытия нового здания посольства Туркмении в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 мая проходит официальный визит Гурбангулы Бердымухамедова в Белоруссию. Накануне переговоров в расширенном составе Александр Лукашенко заявил наследнику Ткркменбаши: «Мы потихонечку начинаем заимствовать у вас всё лучшее»