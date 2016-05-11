Вашингтон, 11 мая, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Жена кандидата от республиканцев Хайди Круз сравнивает гонку мужа за Белый дом с борьбой Америки против рабства, передает CNBC. Она выступила спустя неделю после того, как Тед Круз приостановил свою президентскую кампанию после поражения на «праймериз» в штате Индиана.

Кукрыниксы. Мечты Пентагона. 1965

«Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя, так как будто это все было напрасно», — заявила Хайди Круз в ходе телефонной конференции с National Prayer Team. «Я верю в силу молитвы. Это не всегда происходит по расписанию человека, и Бог не работает в четырехлетнем графике».

«Будьте полны веры и так полны радости, что эта команда была выбрана, чтобы участвовать в длительной борьбе», — продолжила она. «Подумайте о рабстве —потребовалось 25 лет, чтобы победить рабство Это намного больше, чем четыре года».

Такое сравнение вызвало недоумение у многих пользователей социальной сети Twitter.