Челябинск, 11 мая, 2016, 20:01 — ИА Регнум. В Челябинской области на больничные койки с подозрением на заражение энцефалитом только за неделю оказались восемь взрослых южноуральцев и один ребенок. Как сообщали 11 мая заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина, из 230, сданных гражданами на исследования особей клещей, в 29 пробах был обнаружен вирус энцефалита и боррелиоза.

Больничная палата

«Количество обращений покусанных клещами южноуральцев уже превысило число обращений, отмеченное в тот же период прошлого года. Сейчас мы говорим уже о почти трех тысячах пострадавших, тогда как в прошлом году данный показатель не дотягивал даже до 2 тысяч и был равен 1 тысяче 895 пострадавшим. Однако и в прошлом, и в текущем году число покусанных клещами детей за один и тот же период превысило 760 человек», — пояснила Светлана Лучинина.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, резкий рост активности клещей произошел в первую неделю мая. Тогда всего за пять дней зловредные насекомые покусали более одной тысячи южноуральцев. Всего же из общего числа покусанных людей только 482 человека были привиты от клещевого энцефалита. Инъекции иммуноглобулина в итоге понадобились 1 тысяче 139 пострадавшим. Кроме того, из общего числа укушенных, 469 — несовершеннолетние южноуральцы.

Всего же по области на сегодняшний день привито уже 78,5 тысяч человека, в том числе 40 тысяч 702 ребенка.

Всего от клещевого энцефалита привиты более 50 тысяч южноуральцев. Кроме того, активно идёт противоклещевая обработка мест массового отдыха населения. Уже обработано 40,7 га.