Киев, 11 мая, 2016, 19:33 — ИА Регнум. В министерстве энергетики и угольной промышленности Украины обещают приложить «максимум усилий» для уменьшения цены на электроэнергию для населения страны.

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Об этом журналистам сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас она подорожала… но я буду делать все для того, чтобы мы не только стабилизировали цену на электроэнергию, а рассматривали вопрос о ее снижении», — сказал министр.

Напомним, с 1 марта 2016 года минимальный тариф на электроэнергию для населения был в очередной раз повышен на 25% — до 57 копеек за кВт/час, а следующий этап повышения тарифов на электроэнергию запланирован на 1 сентября 2016 года.

Также профильный министр отметил, что на сегодня Украина производит больше электроэнергии, чем ей нужно, так что можно говорить об экспорте, однако конкретных данных не сообщил.

«Мы уже практически согласовали со всеми ведомствами и вынесем на следующее заседание правительства решение об экспорте украинской электроэнергии. Если правительство поддержит, то мы, начиная с июня, начнем экспорт электроэнергии в Литву. Даже сегодня встречался с послом Литвы, они очень заинтересованы в экспорте нашей электроэнергии», — заявил Насалик.

Отметим, что накануне министр уже заявил, что Украина планирует нарастить экспорт электроэнергии за счет угля, и для этого потребуется дополнительно сжигать около 3 млн тонн угля газовой группы.

«Минэнергоугля уже подготовило проект правительственного постановления «Об экспорте электроэнергии. Если документ будет принят, мы начнем массово, в большом количестве экспортировать электроэнергию. Сначала будет возобновлен экспорт в Белоруссию, Молдавию и в Польшу. Рост экспорта электроэнергии потребует дополнительного сжигания около 3 млн тонн угля газовой группы», — заявил он.

Согласно официальным данным, Украина в январе — марте 2016 года увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 30,4% — до 1,158 млрд кВт⋅ч. При этом в 2015 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 54,8% (на 4,4 млрд кВт⋅ч) по сравнению с 2014 годом — до 3,6 млрд кВт⋅ч.

ИА REGNUM напоминает, что в конце 2014 года Украина в срочном порядке подписала контракты на поставку электроэнергии из России, чтобы избежать веерных отключений, которые были в стране из-за дефицита угля. На протяжении 2015 года Украина также периодически покупала электроэнергию в России.