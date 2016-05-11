Тюмень, 11 мая, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Замерзающим от вернувшихся холодов тюменцам, вернули тепло сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Тюмени.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Но только в объекты соцкультыта. Отопительный сезон был прекращен по распоряжению главы Тюмени 19 апреля, так как температура воздуха за окнами тюменских домов превышала положенные регламентом +8С в течение пяти суток. Но резко вернувшиеся холода внесли коррективы.

На сегодня коммунальщики вновь подключили тепло к 233 больницам, школам и детским садам. А вот вернуть отопление в многоэтажки Тюмени не представляется возможным, сообщили в горадминистрации. На запуск батарей придётся потратить не менее двух недель — за это время в Тюмень вернётся природное тепло.

Отметим, майские заморозки характерны не только для Тюмени, но и для всего Урала. В Свердловской области за последние дни температура воздуха понижалась до минус пяти градусов. При этом часть жилых и нежилых объектов уже отключены от отопления.