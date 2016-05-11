Москва, 11 мая, 2016, 19:31 — ИА Регнум. Распространить нормы о регистрации граждан РФ в городах федерального значения Москва и Санкт-Петербург на Крым предлагает депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Носов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая соответствующий законопроект парламентарий внес в Госдуму.

Цитата из к/ф «Три плюс два». реж. Генрих Оганисян. 1963. СССР Геннадий Нилов, Андрей Миронов, Евгений Жариков

Сейчас граждане РФ освобождаются от административной ответственности в случае проживания без регистрации по месту пребывания в Москве или Московской области, если они зарегистрированы по месту жительства в одном из этих же двух субъектов РФ (аналогичная ситуация с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью). Такие правила депутат предлагает распространить на Крым и Севастополь.

Согласно поправкам, «гражданин РФ вправе не регистрироваться по месту пребывания в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Севастополе или в одном из населенных пунктов Республики Крым, если он зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Севастополе или в одном из населенных пунктов Республики Крым».