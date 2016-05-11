Уфа, 11 мая, 2016, 19:27 — ИА Регнум. В Башкирии обсуждают проступок прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая прошла в колонне «Бессмертного полка» с иконой Николая II. Эксперты отмечают «неуместность» такого шага, но есть и те, кто рассматривает данный факт в положительном ключе, передает корреспондент ИА REGNUM.

9 мая 1945 года. Москва

И противники, и сторонники появления иконы Николая II в колонне «Бессмертного полка» отмечают неожиданность такого поступка. «У меня, то, что прокурор Крыма Поклонская несла портрет царя Николая II, вызвало огромное удивление, — признался политолог Эдвард Мурзин. — Лично для меня 9 мая скорее день памяти, чем праздник. У меня оба деда не вернулись с войны…».

Организатор шествия в республике Сергей Плюхов, подчеркнув, что выражает только свое мнение, настаивает на недопустимости демонстрации своих религиозных, политических и иных убеждений во время прохождения колонны. «Нас на шествие привели наши воевавшие в Великой Отечественной войне предки, во время шествия мы всего лишь их ноги! — убежден Плюхов. — В Уфе мы неоднократно предупреждали, что из символики уместны прежде всего портреты умерших и погибших родственников, так или иначе принимавших участие в войне, копии Знамени Победы и георгиевские ленточки».

«Я бы портрет Николая II не понесла бы! — отметила известный уфимский блогер Людмила Воробьева. — Не та тема. Так можно далеко пойти. Но вполне возможно, что тема может быть расширена. Но при нашей жизни, по-моему, этого не будет. «Бессмертный полк» выхолостится, потеряет свою тональность. А ведь сейчас — это скорбь по нашим родным, погибшим на войне. Рана свежая, не заживающая. Николай II — это тоже трагедия, но, как сейчас говорят, это другая история»

Однако существует и противоположенная точка зрения. Бывший руководитель Всемирного Курултая башкир Азамат Галин, ныне известный достаточно парадоксальными высказываниями, предполагает, что у Поклонской «особые отношения с императорской семьей», и напоминает, что прокурор Крыма награждена орденом Святой Великомученицы Анастасии.

«Я полагаю, что она собирательный образ — символ преданных России людей, — поделился Галин. — Ее убеждения корнями уходят в императорскую Россию, отсюда и Николая II. Не в СССР и к Сталину, а к тому периоду истории, которую мы потеряли и уже не надеемся возродить. Возможно, Поклонская сумеет добиться признания акта отречения незаконным и начать процесс «собирания», а собирать, поверьте мне, есть кого».

По словам гражданского активиста Константина Чадлина, Наталья Поклонская права. «С ее слов, она исполняла волю одного из ветеранов, но и без этого фона она была бы права, — считает Чадлин. — Советское наследие практически уничтожило память о славе и силе русского оружия. «Бессмертный полк», благодаря такому ходу Поклонской, выходит на качественно новый уровень, потому что восхваляя победу в одной войне, нельзя забывать, что подвиг — всегда был, есть и будет в военной истории народов России, будь то героический поступок Сусанина, дерзкие атаки гусаров в войне 1812 года или нелегкие бои Первой мировой».

Политолог Ильдар Габдрафиков подчеркивает отсутствие связи между Великой Отечественной войной и эпохой Романовых. «Портрет Николая II 9 Мая нести считаю не правильным, все же 9 мая — это немного другая дата, к которой последний российский император, при всем уважении к его личности, не имеет никакого отношения, — выразил свое мнение эксперт. — Уместно будет вспомнить Николая II, например, 17 июля, в день зверского расстрела царской семьи в Екатеринбурге в 1918 году, но отнюдь не 9 мая».