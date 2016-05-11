Москва, 11 мая, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) вводит временные ограничения на поставки салата-латук и салата айсберг из Турции с 16 мая текущего года. Запрет вводится на поставки в том числе через третьи страны. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что в салате-латук и в салате айсберг, которые поставляются в Россию из Турции, выявлен карантинный для РФ объект — западный калифорнийский (цветочный) припс (Frankliniella occidentalis Perg.).

В связи с этим с 16 мая вводится временное ограничение на ввоз в Россию, в том числе через третьи страны, этих салатов из Турции.

Уточняется, что партии данных салатов с сертификатами, выданными национальной организацией по карантину и защите растений Турции до 16 мая, могут быть допущены к ввозу в Россию по результатам контрольно-надзорных мероприятий и лабораторных исследований.

Напомним, с 1 января текущего года Россия запретила ввоз из Турции ряда овощей и фруктов. Эти меры были введены из-за недружественных действий Турции по отношению к России. В ноябре 2015 года турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Погиб российский летчик. Анкара своей вины не признает и не собирается приносит извинения и выплачивать компенсации.