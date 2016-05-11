Москва, 11 мая, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Поступок генерального прокурора Натальи Поклонской на шествии «Бессмертного полка» — нечистоплотный эпатаж и результат полного непонимания смысла праздника, заявил корреспонденту ИА REGNUM 11 мая профессор кафедры культуры мира и демократии факультета истории, политологии и права Историко-архивного института РГГУ, член Изборского клуба Сергей Черняховский.

Участники штурма Рейхстага (слева направо) К. Я.Самсонов, М. В.Кантария, М. А.Егоров, И. Я.Сьянов, С. А.Неустроев у Знамени Победы. Май 1945 года

«Поступок Поклонской я считаю мерзким и неуместным, потому что ни к этой войне, ни к победам Николай II отношения не имеет. Этот праздник, который объединяет практически всех, людей самых разных политических взглядов. И вносить здесь образы, которые ведут к расколу или разделению — недостойно. Это не очень чистоплотный эпатаж», — заявил Черняховский.

«Поклонская, которая производила сначала хорошее впечатление, встав на сторону антифашистских сил, уже не первый раз демонстрирует неприличные жесты: и в прошлом году, и сейчас», — добавил он.

Между тем, подобное отношение свидетельствуют об искаженном понимании смысла праздника определенной части отечественной элиты, в том числе в руководстве Крыма, подчеркнул политолог.

«Общественное сознание, безусловно, не увязывает этот праздник ни с монархией, ни с Николаем II. Был бы лик Александра Невского — понять еще можно было. Но не человек, который проигрывает две войны. Ведь падение монархии в России во многом было связано с тем, что главная обязанность русских царей — это защита родины», — пояснил Черняховский.

«Конечно, можно спорить о том, как и почему это произошло, но в этом контексте данную тему поднимать не следует, тем более, что многие монархисты сражались и против нашей страны тоже», — добавил он.

Напомним, что 9 Мая прокурор Крыма Наталья Поклонская прошла в колонне «Бессмертного полка» с иконой Николая II. Прокурор отметила, что прошла в колонне «Бессмертного полка» с иконой царя, поминая его сугубо как святого Русской православной церкви, а портреты родственников-участников войны отдала в руки своих сотрудников.