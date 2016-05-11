Тунис, 11 мая, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Элитные отряды полиции Туниса ликвидировали двух «опасных вооруженных террористов» и арестовали 16 человек в ходе операции на территории жилого комплекса недалеко от столицы. Об этом со ссылкой на местных чиновников передает ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

В заявлении тунисского МВД говорится, что у боевиков изъято большое количество оружия в Менихла в 10 километрах от города Туниса. Министерство называет операцию «комплексной», но не дает дальнейших подробностей.

Личности убитых и арестованных не обнародованы.

Менихла известен тем, что здесь собираются религиозные экстремисты.

Несмотря на смену режима в 2011 году, «демократизированный» Тунис продолжает подвергаться атакам террористов. В прошлом году десятки людей погибли в двух терактах на курорте и музее североафриканской страны.