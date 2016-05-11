Санкт-Петербург, 11 мая, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Голкипер Санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит», четырехкратный чемпион России, обладатель кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008 Вячеслав Малафеев объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает пресс-служба «Зенита».

fc-zenit.ru Вячеслав Малафеев

Сообщается, что последней игрой для Малафеева станет матч против столичного «Локомотива» 15 мая. После игры Малафеев пройдет круг почета перед трибунами стадиона «Петровский», на котором он неизменно выступал с 1999 года.

За 17 лет игры за «Зенит» Малафеев провел 442 матча, из которых 163 — на ноль. Вместе с сине-бело-голубыми он завоевал 11 трофеев.

Стоит отметить, что различные спортивные издания не раз называли Малафеева лучшем вратарём России.