Берлин, 11 мая, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Гомосексуалы, которые были осуждены в Германии согласно параграфу 175, должны быть реабилитированы, и им необходимо компенсировать нанесенный ущерб. Об этом со ссылкой на немецкого министра юстиции Хайко Мааса пишет газета Die Welt

Генри Скотт Тук. Купальщики. 1911

Приговоры более 50 тысячам мужчин будут отменены. При этом «принято во внимание» юридическое заключение, представленное Агентством по борьбе с дискриминацией (ADS).

«Государство взяло на себя вину, потому что она затруднила жизни так много людей. Параграф 175 с самого начала противоречил конституции», — заявил Маас. «Старые приговоры незаконны. Они сильно бьют по человеческому достоинству каждого приговоренного», — добавил он.

Параграф 175 — это антигомосексуальная норма уголовного кодекса Германии, действовавшая между 1871—1968 годами. 11 июня 1994 года по решению Бундестага параграф 175 был вычеркнут из уголовного кодекса. По этому закону преследовались действия сексуального характера между лицами мужского пола, а в более раннем варианте — также зоофилия.