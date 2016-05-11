Санкт-Петербург, 11 мая, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Пожарным в Петербурге пришлось эвакуировать 25 жильцов из охваченного огнем дома на улице Белы Куна. В результате пожара в одной из квартир загорелись лоджии сразу на нескольких этажах.

Ada Be Пожар в доме

Как отмечают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре в доме 13 корпус 1 на указанной улице Фрунзенского района поступило в 17:01.

«В четырехкомнатной квартире в комнате площадью 15 кв. метров горела обстановка по всей площади и лоджии с 4-го по 9-й этажи. По маршевой лестнице эвакуировано 25 человек», — отметили в ГУ МЧС.

Общая площадь пожара составила 60 кв. метров.

В 17:40 пожар удалось локализовать. В 18:05 ликвидировано открытое горение. Сведения о пострадавших уточняются. На месте ЧП работают 6 единиц техники и 21 человек личного состава ГУ МЧС.