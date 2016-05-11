Выход прокурора с царём — это провокация
Челябинск, 11 мая, 2016, 18:47 — ИА Регнум. В Челябинской области выход прокурора Крыма Натальи Поклонской с иконой Николая II, во время шествия «Бессмертного полка» был воспринят неоднозначно. Кто-то уверен, что вся эта история вообще не является событием и не достойна хоть сколько-нибудь серьезного обсуждения, а кто-то расценил ее поступок не иначе как попытку опошлить акцию народной памяти, передает 11 мая корреспондент ИА REGNUM.
«Честно говоря, мне непонятно, почему этому, если его можно так назвать, событию уделяется такое внимание? Поклонская вышла не с портретом царя, а с иконой. Конечно, истолковывать можно по-разному, но, на мой взгляд, в этом нет никакой политической подоплеки. Николай II давно канонизирован. Почему не пройти с иконой, почитаемого тобой святого? Что в этом предосудительного?», — говорит преподаватель истории и краевед Татьяна Палагина.
Руководитель штаба челябинского регионального отделения движения «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова отмечает, что, с одной стороны, Поклонская — это должностное лицо очень высокого уровня и все свои публичные поступки и выступления она должна очень тщательно взвешивать. «С другой стороны, я бы не взяла на себя ответственность судить ее и однозначно оценивать ее решение, так как в строю «Бессмертного полка» мы все просто люди и нет здесь чинов и званий», — говорит руководитель.
«Вообще же, случаи выходов с иконами в региональной истории «Бессмертного полка» уже были. При самом первом построении наши южноуральские казаки стояли в строю с иконой Божьей Матери», — сказала Елена Скорнякова.
Политолог Александр Мельников отмечает, что сейчас общество у нас достаточно накалено и по многим вопросам разворачиваются очень острые дискуссии, в частности в сетевом пространстве. «И данная история для такой дискуссии очень подходит, так как в ней довольно неординарно проявила себя прокурор Крыма Наталья Поклонская», — говорит политолог.
А его коллега Андрей Лавров уверен, что выход Поклонской с иконой — это «опошление, бесспорно, великолепной народной акции памяти». Конечно, к персоне последнего российского царя можно относиться по-разному, но к Великой Отечественной войне он не имел абсолютно никакого отношения, это факт. Лично я считаю его честнейшим с точки зрения морали человеком, но совершенно бездарным политиком, потерявшим в итоге великую страну. Так что весь этот выход крымского прокурора — это специально организованная провокация, направленная на нагнетание интереса к персоне госпожи Поклонской и не более того. Для меня это достаточно очевидно», — уверен политолог.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал возник 9 мая, в День Победы. Прокурор Крыма Наталья Поклонская приняла участие в шествии «Бессмертного полка» с иконой Николая Второго. Этот её поступок вызвал широкий общественный резонанс.