Челябинск, 11 мая, 2016, 18:47 — ИА Регнум. В Челябинской области выход прокурора Крыма Натальи Поклонской с иконой Николая II, во время шествия «Бессмертного полка» был воспринят неоднозначно. Кто-то уверен, что вся эта история вообще не является событием и не достойна хоть сколько-нибудь серьезного обсуждения, а кто-то расценил ее поступок не иначе как попытку опошлить акцию народной памяти, передает 11 мая корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Осипов ИА REGNUM Прокурор Крыма Наталья Поклонская с иконой Николая II, во время шествия «Бессмертного полка» в Симферополе

«Честно говоря, мне непонятно, почему этому, если его можно так назвать, событию уделяется такое внимание? Поклонская вышла не с портретом царя, а с иконой. Конечно, истолковывать можно по-разному, но, на мой взгляд, в этом нет никакой политической подоплеки. Николай II давно канонизирован. Почему не пройти с иконой, почитаемого тобой святого? Что в этом предосудительного?», — говорит преподаватель истории и краевед Татьяна Палагина.

Руководитель штаба челябинского регионального отделения движения «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова отмечает, что, с одной стороны, Поклонская — это должностное лицо очень высокого уровня и все свои публичные поступки и выступления она должна очень тщательно взвешивать. «С другой стороны, я бы не взяла на себя ответственность судить ее и однозначно оценивать ее решение, так как в строю «Бессмертного полка» мы все просто люди и нет здесь чинов и званий», — говорит руководитель.

«Вообще же, случаи выходов с иконами в региональной истории «Бессмертного полка» уже были. При самом первом построении наши южноуральские казаки стояли в строю с иконой Божьей Матери», — сказала Елена Скорнякова.

Политолог Александр Мельников отмечает, что сейчас общество у нас достаточно накалено и по многим вопросам разворачиваются очень острые дискуссии, в частности в сетевом пространстве. «И данная история для такой дискуссии очень подходит, так как в ней довольно неординарно проявила себя прокурор Крыма Наталья Поклонская», — говорит политолог.

А его коллега Андрей Лавров уверен, что выход Поклонской с иконой — это «опошление, бесспорно, великолепной народной акции памяти». Конечно, к персоне последнего российского царя можно относиться по-разному, но к Великой Отечественной войне он не имел абсолютно никакого отношения, это факт. Лично я считаю его честнейшим с точки зрения морали человеком, но совершенно бездарным политиком, потерявшим в итоге великую страну. Так что весь этот выход крымского прокурора — это специально организованная провокация, направленная на нагнетание интереса к персоне госпожи Поклонской и не более того. Для меня это достаточно очевидно», — уверен политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал возник 9 мая, в День Победы. Прокурор Крыма Наталья Поклонская приняла участие в шествии «Бессмертного полка» с иконой Николая Второго. Этот её поступок вызвал широкий общественный резонанс.