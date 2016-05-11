Москва, 11 мая, 2016, 22:06 — ИА Регнум. Необходимо вести работу по информированности населения о пожарной опасности в лесах, а также о способах по предотвращению возникшего возгорания, заявил корреспонденту ИА REGNUM член президиума Ассоциации «Союз 01» Константин Калужин, комментируя заявление президента России Владимира Путина о необходимости борьбы с природными пожарами.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

«Совершенно оправдано, что президент РФ Владимир Путин обратил внимание на данную проблему, ведь природные пожары могут унести огромное количество жизней граждан нашей страны и заметно ухудшить экологическую ситуацию регионов», — заявил Калужин.

Эксперт отметил, что для успешной борьбы с природными пожарами, прежде всего, необходимо наращивать штат добровольческих отрядов, целесообразно подключить негосударственные структуры безопасности, различные частные охранные предприятия и совместными усилиями выработать социальное и экономическое стимулирование участия как граждан, так и самих организаций.

«Подтверждением необходимости укрепления сил служит печальная статистика прошлого года: в 2015 году в Сибирском федеральном округе более 80% сил и средств не удалось задействовать для тушения природных пожаров, а дефицит сил пожаротушения в Иркутской области составил 90%, в Бурятии — 87%», — отметил он.

Кроме того, Калужин добавил, что важнейшая проблема для предотвращения и минимизации последствий от природных пожаров — отсутствие должного технического оснащения.

«В частности, одной из задач на природных пожарах является доставка воды к месту тушения. Таким образом, необходимо вести серьезный контроль средств тушения, отслеживать новинки в сфере пожарно-спасательной продукции и своевременно обновлять оснащение. Ведь всегда легче локализовать и ликвидировать очаг лесного пожара в его начальной стадии с применением небольших сил и средств, чем потом бороться с огненной стихией, которая распространится на сотни километров», — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание на человеческий фактор, который зачастую является решающим при возникновении природных пожаров.

Напомним, 11 мая в ходе телемоста с руководством МЧС и губернаторами «пожароопасных» регионов президент РФ Владимир Путин потребовал уделить внимание профилактике пожаров и других природных катаклизмов в период отпусков.