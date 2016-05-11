Москва, 11 мая, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Верховный суд Российской Федерации признак законным решение о ликвидации и признании экстремистским движения «Этнополитическое объединение «Русские», которое возглавляет Дмитрий Демушкин. Заседание суда состоялось сегодня, 11 мая.

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Верховный суд отклонил жалобу представителя этого движения. Решение суда о ликвидации и признании экстремистским движения «Русские» вступило в законную силу.

В ходе судебного заседания представитель движения просил отменить вынесенное ранее решение Московского городского суда. Он ссылался на экспертизу манифеста и устава движения «Русские», в которой, по его мнению, перед экспертом ставились вопросы не лингвистического, а процессуального характера.

Государственный обвинитель просил суд оставить в силе решение Мосгорсуда. Представитель Федеральной службы безопасности также заявил, что решение Мосгорсуда спецслужбы считают законным и обоснованным.

В итоге Верховный суд отказал представителю движения «Русские» и оставил решение Мосгорсуда в силе.

Напомним, 28 октября 2015 года Мосгорсуд удовлетворил представление прокуратуры и признал движение «Русские» экстремистским. Его деятельность была запрещена на территории РФ.

Надзорное ведомство указывало, что деятельность движения направлена на возбуждение вражды в отношении группы лиц, объединенных по признаку национальной принадлежности, а также содержит призывы к национально-освободительной борьбе за создание собственного национального государства.