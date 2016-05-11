Москва, 11 мая, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об обеспечении устойчивого развития и защите архитектурного достояния Москвы и Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая. Законопроект был инициирован Виталием Золочевским (ЛДПР).

Chris Снос здания

Законопроект предлагал обеспечить сохранность всех объектов недвижимого имущества, построенных до 4 ноября 1955 года либо по проектам, разработанным до 4 ноября 1955 года, запретив снос и реконструкцию этих объектов. Также предлагалось запретить на территориях городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга строительство на земельных участках, на которых отсутствуют объекты капстроительства, за исключением воссоздания объектов капстроительства. Законопроект предусматривал, что на территории города Москвы на земельных участках, расположенных в границах Камер-Коллежского вала, а также в границах зон охраны объектов культурного наследия, допускается исключительно воссоздание объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), размещавшихся на данных земельных участках до 1956 года. Законопроект также предусматривал ограничения этажности объектов капстроительства.

Комитет Госдумы по строительству и земельным отношениям рекомендовал отклонить законопроект. По мнению комитета, в сопроводительных материалах к законопроекту «не содержится аргументов, свидетельствующих о неэффективности предусмотренных законодательством РФ правовых механизмов, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)». «Установленный законопроектом запрет на снос и реконструкцию любых зданий, строений и сооружений, построенных до 4 ноября 1955 года, не учитывает то, что не все такие здания, строения, сооружения, построенные до указанной даты, представляют историко-культурную ценность», — говорится в заключении комитета.