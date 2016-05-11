Магас, 11 мая, 2016, 18:19 — ИА Регнум. В Ингушетии больше всего должников за газ среди обеспеченных людей. Такой факт был отмечен на совещании по вопросам платежной дисциплины, которое провел глава республики. При этом малообеспеченные жители и те, кто оказался в трудных ситуациях, надежно защищены государством благодаря действующей системе субсидирования, сообщили ИА REGNUM 11 мая в пресс-службе главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM А у вас? А у нас долги за газ

Вопросы неплатежей за энергоносители по-прежнему остро стоят в Ингушетии. Так, в течение первого квартала 2016 года абонентам-должникам направлено 1656 уведомлений о предстоящем отключении газа. Их общая сумма долга составила более 180 млн рублей.

За долги остались без газа почти 500 абонентов, задолжавших более 37 млн рублей. Кроме того, подано в суд 976 исковых заявлений на сумму около 130 млн рублей. По ним вынесено 580 судебных решений о принудительном взыскании долга через судебных приставов.

Как было сказано на совещании, только в апреле в Ингушетию было поставлено газа более чем на 268 млн рублей. А оплачено потребителями менее половины этой суммы — всего 110 млн рублей.

Что касается оплаты за потребленное электричество, то и тут жители республики не поспешили заплатить энергетикам за свет. Абонентами республики оплачено всего 42% от необходимой к уплате суммы.

По итогам совещания глава республики Юнус-Бек Евкуров поручил вице-премьеру Алихану Цечоеву представить подробный отчет с оценкой деятельности глав администраций, газовиков, энергетиков, участковых уполномоченных полиции по повышению эффективности сборов платежей. В отношении чиновников, которые не дорабатывают в борьбе со злостными неплательщиками, будут применены меры административного воздействия.

Напомним, на начало 2016 года долг потребителей Ингушетии за потребленную электроэнергию превысил 1,6 млрд рублей. Доля задолженности за свет физических лиц в общей структуре долга составляет около 600 млн рублей.