Екатеринбург, 11 мая, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Акция «Бессмертный полк» объединила в этом году миллионы людей со всей планеты, где жива память о тех, кто ковал Победу в Великой Отечественной войне. Организаторы полка неоднократно напоминали и продолжают настаивать, что шествие людей с портретами своих, опаленных войной, родных и близких — вне политики, вне религий, вне национальных различий.

Борис Кустодиев. Император Николай II. 1915

Прокурор Крыма Наталья Поклонская вышла на шествие «Бессмертного полка» в этом году эпатажно, с портретом последнего российского царя Николая Второго, чем вызвала непонимание и недоумение. В том числе и у жителей Урала.

«Я тоже чту царя Николая Второго как святого, но её акция не совсем к месту в День Победы. Если бы она прошла с иконой Царственных Страстотерпцев в крестном ходе в июле, это было бы гораздо уместнее, чтобы почтить память святых», — считает искусствовед, директор Выставочного зала Каменска-Уральского Виктория Уренкова.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер тоже акцентировал внимание на религиозном аспекте: «Что касается меня, то я ничего особенного и не углядел в этом факте. Она шла впереди колонны, а ведь исторически было, что в начале процессии шли люди с иконой. Царь причислен к лику святых. Изображается на иконах. По канонам православной веры вроде все правильно. Другой вопрос — морали и нравственности. Какое Николай Второй имеет отношение в Великой Победе? Если бы это была икона Георгия Победоносца, то и язык бы ни у кого не повернулся осудить. А тут изображение человека с руками по локоть в крови рабочего люда».

«Мне вообще не очень нравится политическая активность прокуроров, которые, с моей точки зрения, должны быть вне политической оценочности. Их задача — закон, — отметил доцент кафедры периодической печати УрФУ Валерий Амиров. — Если же говорить об этом конкретном факте, то икона Николая Второго совершенно однозначно выпала из контекста «Бессмертного полка», который вообще о другом. Госпожа Поклонская, как и каждый гражданин, разумеется, имеет право на историко-политические симпатии и антипатии, но прокурор Поклонская в данном случае, увы, не проявила ни такта, ни гражданской зрелости».

Директор креативного агентства «Street Art» Евгений Фатеев рассмотрел гражданскую акцию в социо-культурном, временном контексте: «Я считаю, что День Победы — стержень нашей гражданской религии. Совсем недавно День Победы обрел новое и потрясающе мощное свое воплощение — акцию «Бессмертный полк». Из-за безусловной и абсолютной массовости это движение сталкивается и будет сталкиваться с риском замусоривания его какими-то посторонними смыслами, неуместными знаками. Многие из нас могут не устоять перед искушением внести в этот поток что-то иное, пусть часто и личное, и прочувствованное, но иное, для которого есть другие места и поводы. Сегодня нам нужно победить эти искушения. Мне кажется, всем нам в ближайшие годы нужно относиться к «Бессмертному полку», как хрустальному сосуду, чему-то очень хрупкому. Нам нельзя спугнуть что-то очень настоящее, очень чистое, что всех нас или участвовать в этом движении, или горячо ему со-чувствовать. Нельзя предугадать дальнейшее путешествие «Бессмертного полка» во времени. Может потом, может со временем, окрепнув, он сможет стать чем-то большим. Но не сейчас».