Великий Новгород, 11 мая, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Новгородский районный суд сегодня, 11 мая, вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении четверых жителей Великого Новгорода Максима Давлюда, Андрея Максимова, Дмитрия Тихова и Тимура Лукманова. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель суда Валерий Таганский, судом установлено, что подсудимые входили в организованную группу, созданную в декабре 2012 года для незаконного сбыта наркотических средств на территории Великого Новгорода.

Andres Rodriguez Наркотики

Руководитель организованной группы Максим Виноградов и ещё один её участник ранее заключили с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, и приговорами Новгородского районного суда в 2015 году приговорены к девяти и семи годам колонии строгого режима. Как было установлено в суде, Виноградов незаконно приобретал у неустановленных лиц в Санкт-Петербурге партии наркотиков, доставлял их в Великий Новгород и распределял между членами преступной группы, которые занимались дальнейшей расфасовкой и незаконным сбытом.

Деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Новгородской области в декабре 2013 года. Тогда полицейские задержали троих её участников, а также обнаружили тайник в одном из гаражей. В дальнейшем полицейские задержали ещё троих участников группы, в том числе и её организатора.

Вину в совершенных преступлениях подсудимые признали частично. В зависимости от степени участия подсудимые приговорены к различным срокам лишения свободы (от 14 лет 6 месяцев до 17 лет) с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как отметили в Новгородском районном суде, по состоянию на 11 мая 2016 года за совершение преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…»), суд вынес 39 подсудимым 28 обвинительных приговоров. В стадии судебного производства в настоящее время находятся еще более полусотни аналогичных уголовных дел.