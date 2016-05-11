Санкт-Петербург, 11 мая, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Неизвестная женщина 11 мая на глазах у многочисленных горожан и туристов прыгнула с Дворцового моста в Неву и погибла, попав под винт проходящего в тот момент скоростного теплохода на подводных крыльях «Метеор». Было ли это самоубийством или несчастным случаем, установят правоохранительные органы.

mostotrest-spb.ru Дворцовый мост

По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

«Спрыгнула сама, на глазах у многочисленных очевидцев, которые и вызвали МЧС. Личность женщины в настоящий момент еще не установлена», — уточнили в пресс-службе ГСУ СКР.

Сотрудников МЧС, как подтвердили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе петербургского главка спасательного ведомства, вызвали на место свидетели смертельного прыжка. На извлеченном из воды теле женщины были обнаружены травмы, предположительно, от винта судна. Будет проведена судмедэкспертиза.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, скоростной «Метеор» правила судоходства не нарушал. «Так совпало, что в момент ее прыжка под переправой мчал теплоход. Женщина получила скрытые травмы», — отметили в ведомстве.