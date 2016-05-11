Калуга, 11 мая, 2016, 17:59 — ИА Регнум. В Калуге продолжается строительство второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области. Сегодня, 11 мая губернатор области Анатолий Артамонов познакомился с ходом строительства. Здесь выполняются работы по установке металлических колонн, монтажу металлических балок, ригелей, несущих ограждающих конструкций, устройству внутриплощадочных сетей водопровода и тепловых сетей. Положительно оценив проделанную работу, Анатолий Артамонов обратил внимание на необходимость организации путей подъезда к зданиям и началу работ по благоустройству территории.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний куратор строительства второй очереди музея космонавтики в Калуге, бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов с группой чиновников подозревается правоохранительными органами в крупных хищениях бюджетных средств выделенных на реставрацию Новодевичьего монастыря, драматического театра в Пскове, Иоанно-Предтеченского монастыря и в том числе, строительства второй очереди музея истории космонавтики в Калуге.

15 марта этого года, после ареста Пирумова, на стройплощадку второй очереди Государственного музея истории космонавтики в Калуге нагрянули сотрудники ФСБ и прошли обыски по «делу Минкультуры». В этот день была также изъята финансовая документация по строительству

Напомним, федеральный бюджет выделил на строительство порядка 1,6 млрд рублей. Вторая очередь музея общей площадью около 12 тыс. кв. метров должна быть соединена с первым зданием. Обновленный музей станет демонстрационной базой новейших достижений науки и техники в космической отрасли. Это будет Центр современных музейных технологий. Здесь разместятся помещения для отдельных коллекций, конференц-зал, интеллект-центр, 3D-кинотеатр, интерактивный центр с космическими тренажёрами, симуляторами, компьютерными играми, космическое кафе и солнечная обсерватория.

Завершить строительство планируется накануне 50-летия музея — в декабре 2016 года. Реализация проекта позволит увеличить его пропускную способность более чем в 2 раза — до 400 тыс. посетителей в год.